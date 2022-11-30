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Wolfpack newsstand — Nov. 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State takes care of business against William & Mary

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts knows ACC play is coming

The Wolfpack Central — Four NC State players make first-team All-ACC

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: OLB Kelvon McBride

The Wolfpack Central — Scouting William & Mary

The Wolfpack Central — Commitment Breakdown: Four-star RB Kendrick Raphael to NC State

The Wolfpack Central — Four-star RB Kendrick Raphael runs with NC State

The Wolfpack Central — Senior OLB Kelvon McBride knew NC State was future home

The Wolfpack Central — NC State kicker Christopher Dunn finalist for Lou Groza Award

Raleigh News & Observer —NC State gears up for ACC opener by rolling past William & Mary

Raleigh News & Observer —Millbrook of Raleigh makes school history; Charlotte-area shut out of regional semis

Raleigh News & Observer —NC State, UNC, Duke football well represented as ACC releases all-conference teams

Raleigh News & Observer —NC State football players could earn $25,000 per year under new NIL collective plan

Charlotte Observer — Tuesday’s Basketball Rewind: Chambers shocks No. 1 Myers Park on wild Tuesday

Fayetteville Observer — Dave Doeren reflects on threats, UNC win and everything that's ahead

Fayetteville Observer — UNC QB Drake Maye among All-ACC first team selections

GoPack.com — #12 NC State Visits #10 Iowa for 2022 Installment of ACC/B1G Challenge

GoPack.com — Pack Sprints Past William & Mary, 85-64

GoPack.com — Seven Earn All-ACC Honors, Four Named First-Team

GoPack.com — Gymnastics Red & White Exhibition Set for December 17

GoPack.com — Christopher Dunn Named Finalist for Lou Groza Award

Technician — Defense turns into offense: NC State men’s basketball coasts past William & Mary

Technician — Letter from the Sports Editor: An improbable lifetime of stick-and-ball games

Technician — NC State football defined by regular-season resilience

Technician — Women’s basketball takeaways: NC State dominating late in games

Technician — NFL Pack Pros: Brissett proves clutch, Knight makes strong first impression

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