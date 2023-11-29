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Wolfpack newsstand — Nov. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Ole Miss dominates NC State in ACC/SEC Challenge

The Wolfpack Central — NC State's Payton Wilson first-team All-ACC

The Wolfpack Central — NC State WR Porter Rooks to spend last year at new school

The Wolfpack Central — NC State redshirt soph CB Nate Evans leaving NC State

Charlotte Observer — The all-ACC football team is out. Who made first team from UNC, Duke and NC State?

Charlotte Observer — How NC State basketball lost its second consecutive game, this one at Mississippi

Charlotte Observer — Talking Preps: Breaking down Friday’s NCHSAA regional championship games

GoPack.com — Chuck Bednarik Award Names Payton Wilson 2023 Finalist

GoPack.com — Pack Falls to Ole Miss

GoPack.com — #5 Wolfpack to Host Vanderbilt in Sold Out ACC/SEC Challenge Game

GoPack.com — Wolfpack Earns Four All-ACC Honors, Wilson Named to First Team

Technician — NC State football wraps up strong regular season, stars cement their legacies

Technician — COLUMN: NC State women’s basketball primed to compete for a national championship

Technician — The redemption of Brennan Armstrong

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