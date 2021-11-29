 The various news items and Tweets involving NC State Wolfpack athletics Monday morning.
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Wolfpack newsstand — Nov. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets involving NC State athletics Monday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — The Review — NC State has comeback for ages

The Wolfpack Central — NC State legacy takes in rivalry game

Raleigh News & Observer — John Wall Holiday Invitational basketball tourney returns, draws top teams, recruits

Raleigh News & Observer — Rolesville is peaking at right time; Princeton stalking Cardinal Gibbons in Sweet 16

Raleigh News & Observer — This is where Wake Forest, NC State and other ACC teams are on my AP Top 25 ballot

Raleigh News & Observer — NC State fan breaks leg rushing field after win over UNC. ’100% worth it,’ he said.

Charlotte Observer — ACC, Big Ten, Pac-12 launch mental health initiative

Fayetteville Observer — Can NC State top football recruit finish his career with a state title?

GoPack.com — Ekwonu Wins ACC’s Jacobs Blocking Trophy

GoPack.com — ONE with Wolfpack Football - Season 5, Episode 14

Tweets of the day

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