The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
The Wolfpack Central — Ben Finley, Wolfpack have memorable win at UNC
The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren proud of players, staff
The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts, players after Butler win
The Wolfpack Central — Box score: NC State 76, Butler 61
The Wolfpack Central — Box score: NC State 30, No. 17 North Carolina 27 (2 OT)
The Wolfpack Central — Video: NC State QB Ben Finley thrilled with win over UNC
The Wolfpack Central — Video: NC State safety Tanner Ingle glad to beat 'blue people'
The Wolfpack Central — Video: NC State WR Devin Carter had complete confidence
The Wolfpack Central — Final: NC State 30, North Carolina 27 (2 OT)
The Wolfpack Central — Senior OLB Kelvon McBride flips to NC State
Charlotte Observer — With only bragging rights on the line, NC State is ready for plenty of bragging
Charlotte Observer — NC State football left proudly waving, planting the flag after beating No. 18 Tar Heels
Charlotte Observer — Grimsley gets big overtime stop, eliminates Hough in NCHSAA 4A playoffs
Charlotte Observer — The Wrap: Friday’s NCHSAA quarterfinal high school football scores, semifinal schedule
Charlotte Observer — NC State football upsets North Carolina. Wolfpack tops Tar Heels 30-27 in double overtime
Raleigh News & Observer —Tenor of UNC football’s season changes after another disappointment against NC State
Fayetteville Observer — Ben Finley takes shot at Drake Maye, adds name to NC State football lore with win over UNC
Fayetteville Observer — UNC football loses to NC State in thrilling 2OT rivalry game
Fayetteville Observer — NC State football vs. UNC report card: Wolfpack earn an A
Fayetteville Observer — Big Ben: Finley leads NC State football to double overtime win over UNC
Fayetteville Observer — UNC football's wild finish in regulation vs. NC State forces overtime
GoPack.com — Wolfpack Defeats No. 18 UNC in Double Overtime Thriller
GoPack.com — Balanced Attack Sends Pack Past Bulldogs
GoPack.com — Johnson, Brown-Turner Named to Cancun Challenge All-Tournament Team
GoPack.com — NC State Breezes by West Virginia in Sixth Win of Year
Technician — Carter-‘Finley’ West: Big Ben leads Wolfpack to 2OT upset over UNC
Technician — NC State women’s basketball sweeps Cancun Challenge
Tar Heel Illustrated — AJ: The Truth About Where Carolina Stands Right Now
Tar Heel Illustrated — 5 Takeaways From Carolina's Loss To NC State
Tar Heel Illustrated — THI TV: 3 Things From UNC's Loss To NC State
Tar Heel Illustrated — Tidbits: Heels Lose To Wolfpack
Tar Heel Illustrated — THI TV: NC State-UNC Mack Brown Postgame Press Conference
Tar Heel Illustrated — Locker Room Report: NC State Beats UNC 30-27
Tar Heel Illustrated — N.C. State vs. North Carolina Photo Gallery
Twitter posts of the day
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