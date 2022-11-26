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Wolfpack newsstand — Nov. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Ben Finley, Wolfpack have memorable win at UNC

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren proud of players, staff

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts, players after Butler win

The Wolfpack Central — Box score: NC State 76, Butler 61

The Wolfpack Central — Box score: NC State 30, No. 17 North Carolina 27 (2 OT)

The Wolfpack Central — Video: NC State QB Ben Finley thrilled with win over UNC

The Wolfpack Central — Video: NC State safety Tanner Ingle glad to beat 'blue people'

The Wolfpack Central — Video: NC State WR Devin Carter had complete confidence

The Wolfpack Central — Final: NC State 30, North Carolina 27 (2 OT)

The Wolfpack Central — Senior OLB Kelvon McBride flips to NC State

Charlotte Observer — With only bragging rights on the line, NC State is ready for plenty of bragging

Charlotte Observer — NC State football left proudly waving, planting the flag after beating No. 18 Tar Heels

Charlotte Observer — Grimsley gets big overtime stop, eliminates Hough in NCHSAA 4A playoffs

Charlotte Observer — The Wrap: Friday’s NCHSAA quarterfinal high school football scores, semifinal schedule

Charlotte Observer — NC State football upsets North Carolina. Wolfpack tops Tar Heels 30-27 in double overtime

Raleigh News & Observer —Tenor of UNC football’s season changes after another disappointment against NC State

Fayetteville Observer — Ben Finley takes shot at Drake Maye, adds name to NC State football lore with win over UNC

Fayetteville Observer — UNC football loses to NC State in thrilling 2OT rivalry game

Fayetteville Observer — NC State football vs. UNC report card: Wolfpack earn an A

Fayetteville Observer — Big Ben: Finley leads NC State football to double overtime win over UNC

Fayetteville Observer — UNC football's wild finish in regulation vs. NC State forces overtime

GoPack.com — Wolfpack Defeats No. 18 UNC in Double Overtime Thriller

GoPack.com — Balanced Attack Sends Pack Past Bulldogs

GoPack.com — Johnson, Brown-Turner Named to Cancun Challenge All-Tournament Team

GoPack.com — NC State Breezes by West Virginia in Sixth Win of Year

Technician — Carter-‘Finley’ West: Big Ben leads Wolfpack to 2OT upset over UNC

Technician — NC State women’s basketball sweeps Cancun Challenge

Tar Heel Illustrated — AJ: The Truth About Where Carolina Stands Right Now

Tar Heel Illustrated — 5 Takeaways From Carolina's Loss To NC State

Tar Heel Illustrated — THI TV: 3 Things From UNC's Loss To NC State

Tar Heel Illustrated — Tidbits: Heels Lose To Wolfpack

Tar Heel Illustrated — THI TV: NC State-UNC Mack Brown Postgame Press Conference

Tar Heel Illustrated — Locker Room Report: NC State Beats UNC 30-27

Tar Heel Illustrated — N.C. State vs. North Carolina Photo Gallery

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