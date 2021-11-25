Wolfpack newsstand — Nov. 25

The various news items from Thanksgiving Day morning, concerning NC State athletics.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4mcXVvdDtIZXksIEpvZSAuLiBoYXZlIGEgZ3JlYXQgVGhhbmtzZ2l2
aW5nIGFuZCBhbGwgYW5kIHlhZGEgeWFkYSB5YWRhIHdoZXJlIGFyZSB0aGUg
Ym93bCBwcm9qZWN0aW9ucz8mcXVvdDs8YnI+PGJyPkluIFlQIGZvcm0gLi4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0VEVmpIQnNlWFYiPmh0dHBzOi8vdC5j
by9FRFZqSEJzZVhWPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSDhnZG16
VGtmNyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0g4Z2RtelRrZjc8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgSm9lIEdpZ2xpbyAoQGdpZ2xpb19PRykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9naWdsaW9fT0cvc3RhdHVzLzE0NjM4NTA1MTcyNjQ4MDU4
ODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjUsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGNhbiYjMzk7dCB3YWl0IHRvIGJlIGluIGF0dGVuZGFuY2UgZm9y
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IHZzIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVU5DRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFVOQ0Zvb3RiYWxsPC9hPiBnYW1lISEgVGhhbmsgeW91
IGZvciB0aGUgaW52aXRlISEg8J+QuvCfkLo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoS3VydFJvcGVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBDb2FjaEt1cnRSb3BlcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9QYWNrUHJpZGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tQcmlk
ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJh
bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9NZXJjaT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfTWVyY2k8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5zaWRlUGFja1Nwb3J0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBJbnNpZGVQYWNrU3BvcnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vUGFja1JlY3J1aXRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBQYWNrUmVjcnVpdHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vVGhlV29sZnBhY2tlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlV29s
ZnBhY2tlcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWNo
YWVsQ2xhcmtQUD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWljaGFlbENsYXJr
UFA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3RldmVfSVBT
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGV2ZV9JUFM8L2E+ICA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoUV9fXz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hRX19fPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0NvYWNoR29lYmJlbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29h
Y2hHb2ViYmVsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVnRxRWU4aXNl
YiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1Z0cUVlOGlzZWI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
QW50aG9ueSBRdWlubiBKciAoQGFudGhvbnlxdWlubmpyKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FudGhvbnlxdWlubmpyL3N0YXR1cy8xNDYz
NTg1MTQ0MjIxMTUxMjM5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVy
IDI0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5USEkgd2FudGVkIHRvIGxlYXJuIG1vcmUgYWJvdXQgTkMgU3RhdGUs
IHNvIHdlIHJlYWNoZWQgb3V0IHRvIEphY2V5IFplbWJhbCBvZiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QE5DU3RhdGVSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9takdSVDlmcGVRIj5odHRwczovL3QuY28vbWpHUlQ5ZnBlUTwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1VOQz9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1VOQzwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RhckhlZWxzP3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGFySGVlbHM8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HRFRCQVRI
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR0RUQkFUSDwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBUYXIgSGVlbCBJbGx1c3RyYXRlZCAoQEhlZWxJbGx1
c3RyYXRlZCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IZWVsSWxs
dXN0cmF0ZWQvc3RhdHVzLzE0NjM2MDA4Nzc4NDQwMTcxNTU/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjQsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSBhcmUgZG93biB0byA5IFA1IHNjaG9vbHMgdGhhdCBoYXZlIHll
dCB0byBoYXZlIGEgc2Nob2xhcnNoaXAgcGxheWVyIGxlYXZlIGZvciB0aGUg
cG9ydGFsIHNpbmNlIDgvMTsgQkMsIER1a2UsIE5DIFN0YXRlLCBXYWtlLCBP
a2xhaG9tYSBTdGF0ZSwgVGV4YXMgVGVjaCwgR2VvcmdpYSwgVVNDIGFuZCBV
Q0xBIDxicj48YnI+RzUgaXMgYXQgMTQgc28gSSYjMzk7bGwgbGlzdCB3aGVu
IGl0IGdldHMgdW5kZXIgMTA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L3JpdmFsc21pa2U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJpdmFsc21pa2U8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTkNBQSBUcmFuc2ZlciBQb3J0YWwgKEBSaXZhbHNQ
b3J0YWwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzUG9y
dGFsL3N0YXR1cy8xNDYzNjQ2Mzg3MDkwOTk3MjUxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS90aGV0b21teWN1cnJhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
dGhldG9tbXljdXJyYW48L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2Rhbm55Y3VycmFuNTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGRh
bm55Y3VycmFuNTE8L2E+IG9uIGNvbW1pdHRpbmcgdG8gY29udGludWUgdGhl
aXIgZWR1Y2F0aW9uIGFuZCB3cmVzdGxpbmcgY2FyZWVycyBhdCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tXcmVzdGxlP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBQYWNrV3Jlc3RsZTwvYT4hICA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUGFja01lbnRhbGl0eT9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1BhY2tNZW50YWxpdHk8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9jdWx0dXJlP3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jY3VsdHVyZTwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzFiYXJiP3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jMWJhcmI8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9wcm91ZGx5ZGVr
YWxiP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jcHJvdWRs
eWRla2FsYjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1VxanJQWW5yUjEi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9VcWpyUFluclIxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERl
S2FsYiBXcmVzdGxpbmcgKEBEZWthbGJXcmVzdGxlKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Rla2FsYldyZXN0bGUvc3RhdHVzLzE0NjM1NTcz
NTYxMDk5MzA1MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjQs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Video of the day