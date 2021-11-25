 The various news items from Thanksgiving Day morning, concerning NC State athletics.
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Wolfpack newsstand — Nov. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items from Thanksgiving Day morning, concerning NC State athletics.

Headlines

The Wolfpack Central — Opposing views — Andrew Jones on UNC football

The Wolfpack Central — Scouting video: Junior Rivals250 member Noah Rogers puts on show

The Wolfpack Central — Junior Christopher Culliver is big play waiting to happen

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 13

Raleigh News & Observer — Before the Pack and Heels face off in football, they’re battling in the ‘Pantry Bowl’

Greensboro News-Record — College Football Picks: Big stakes from ACC to Mountain West

GoPack.com — NC State Athletics to Offer Black Friday and Cyber Monday Deals

GoPack.com — Torry Holt Named Semifinalist for 2022 NFL HOF Class

Technician — NC State volleyball swept by Syracuse in penultimate regular season match

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