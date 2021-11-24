 The various news and Tweets from Wednesday morning for NC State Wolfpack athletics.
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Wolfpack newsstand — Nov. 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets from Wednesday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 11 in the NFL

The Wolfpack Central — Videos: Ikem Ekwonu, Emeka Emezie and Tyler Baker-Williams talk UNC

The Wolfpack Central — Video: NC State's Isaiah Moore will return for next year

The Wolfpack Central — Video: Rivals.com's Jamie Shaws talks NC State targets

The Wolfpack Central — Scouting North Carolina

Raleigh News & Observer — NC college football teams are taking players into the woods for an important advantage

Charlotte Observer — Talking Preps: Previewing the NCHSAA state quarterfinals

Charlotte Observer — NC Governor signed HB-91. Here’s what it means for North Carolina high school sports

Charlotte Observer — Previewing the rivalry football game between UNC and NC State

Charlotte Observer — NC State RB declares for NFL draft, says he will ‘always be a part of the Wolfpack’

Charlotte Observer — NC State LB Isaiah Moore announces return; defensive star had knee surgery this month

Raleigh News & Observer — What UNC QB Sam Howell said about his injury, playing NC State and his future

Fayetteville Observer — 'I'm always smiling': NC State tackle Ikem Ekwonu brings joy to football

Fayetteville Observer — NC State vs. Maryland women's basketball: Tip-off time, how to watch, TV channel

Fayetteville Observer — NC State linebacker Isaiah Moore, RB Ricky Person Jr. announce future plans

GoPack.com — Volleyball Wraps Up Regular Season in Reynolds Coliseum

GoPack.com — Drake Thomas Named Bednarik Award Player of the Week

GoPack.com — Kelsey Chmiel, Laurie Henes Garner USTFCCCA Regional Honors

GoPack.com — Ekwonu Named Finalist for Outland Trophy

GoPack.com — #5 NC State Readies for Matchups with #2 Maryland, Washington State in Bahamas

Technician — No. 20 NC State football finishes regular season against rival UNC-Chapel Hill

Tweets of the day

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