Wolfpack newsstand — Nov. 23

The various headlines and news items from Tuesday morning.
Headlines
The Wolfpack Central — Scouting North Carolina
The Wolfpack Central — Junior four-star Noah Rogers, Rolesville keep winning
The Wolfpack Central — Senior Day, rivalry week adds spice to UNC at NC State
The Wolfpack Central — NC State, UNC recent recruiting battles
The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren before UNC game
The Wolfpack Central — The Review — NC State overwhelms Syracuse
Raleigh News & Observer — What does UNC coach Mack Brown say, and not say, about QB Sam Howell’s status for the NC State game?
Raleigh News & Observer — Doeren and the Wolfpack excited to face UNC in rivalry game
Raleigh News & Observer — UNC’s Mack Brown on the importance of beating NC State in rivalry games
Raleigh News & Observer — First look at the NC State-UNC football Black Friday game: Story lines, betting odds
Tar Heel Illustrated — Longo, Bateman Talk Wofford & Look Ahead To NC State
Tar Heel Illustrated — Players' Monday: Biggers, Gray, Gemmel, Howell, & Downs
Tar Heel Illustrated — THI TV: Mack Brown NC State Week Presser, Notes & Pulled Quotes
GoPack.com — Drake Thomas Named ACC Linebacker of the Week
Technician — COMMENTARY: Devin Leary falls just below top-tier QBs
Technician — Efficient performance earns Wolfpack offense solid grades in rout of Syracuse
Technician — Wolfpack defense juiced ‘Cuse, leading to high grades all around
Tweets of the day
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