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Wolfpack newsstand — Nov. 22

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren knows stars are made in rivalry games

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 14

The Wolfpack Central — Scouting Vanderbilt

The Wolfpack Central — NC State's Payton Wilson named finalist for Dick Butkus Award

The Wolfpack Central — Video: NC State QB Brennan Armstrong thankful for opportunity

The Wolfpack Central — Video: NC State TE Trent Pennix has one last home game

The Wolfpack Central — Video: NC State center Dylan McMahon ready to power run game

The Wolfpack Central — Scouting North Carolina

Raleigh News & Observer —Who are 3 finalists for NC’s biggest high school football award? Plus NCHSAA previews

Raleigh News & Observer —NC State players face final game at Carter-Finley against UNC. Here’s what they said

Raleigh News & Observer —Leaky roof postpones state finals rematch between No. 1 Myers Park, Richmond Senior

Winston-Salem Journal — No. 22 NC State aims to stay hot vs. rival North Carolina

GoPack.com — Pack Opens Vegas Showdown Thursday Night Against Vanderbilt

GoPack.com — Pack Ready for Three-Straight Paradise Jam Games

GoPack.com — Payton Wilson Recognized as Finalist for Butkus Award

GoPack.com — Pack to Face UVA for Regular Season Finale

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