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Wolfpack newsstand — Nov. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — The review: NC State's run game takes care of business

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — PFF game grades for NC State at Virginia Tech

Raleigh News & Observer —UNC, NC State football are both 8-3, but rarely have identical records been so different

Raleigh News & Observer —NC State football hosts UNC at Carter-Finley Stadium for senior day. Here’s what to know

Raleigh News & Observer —N.C. State’s Rakeim Ashford balances football and fatherhood

Fayetteville Observer — ‘Out of the trash’: 3 reasons NC State football made history

GoPack.com — NC State Guts Out 67-58 Win Over Rhode Island to Remain Perfect

GoPack.com — Wolfpack Picks Up Fourth Straight Win

Technician — NC State women’s basketball survives scare against Rhode Island, finishes homestand 4-0

Technician — Armstrong and Concepcion lead offense, defense steps back in NC State football’s win over Virginia Tech

Technician — Film room: Concepcion — not your average freshman

Technician — Volleyball dominates on senior night, defeats Clemson 3-0

Technician — NC State women’s swimming takes first, men take second at NC State/GAC Invitational

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