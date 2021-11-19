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Wolfpack newsstand — Nov. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Scouting Texas Southern

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State target Kevin Concepcion dominates

The Wolfpack Central — Junior Nathan Leacock impressed with NC State

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 13

The Wolfpack Central — Scouting Syracuse

Charlotte Observer — A September loss fueled Providence Day’s drive to Friday’s NCISAA state football finals

Fayetteville Observer — Thompson: NC State could still make history this season. Is that enough for fans?

Fayetteville Observer — Scouting N.C. State football's Week 12 opponent, Syracuse

Fayetteville Observer — What to know as St. Pauls travels to Whiteville in NCHSAA football playoffs

GoPack.com — Pack Returns Home to Host Syracuse

GoPack.com — Women’s Cross Country, Flavin Prepared for NCAA Championships

GoPack.com — #5 NC State Hosts Kansas State Friday Night for Preseason WNIT Classic Final

GoPack.com — Wolfpack Set To Face #7 Pepperdine Friday In NCAA Second Round

GoPack.com — Volleyball Visits Virginia on Saturday

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