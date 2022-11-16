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Wolfpack newsstand — Nov. 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Jarkel Joiner, Casey Morsell spark NC State to 107-74 win

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts praises balanced offense

The Wolfpack Central — Box score: NC State 107, FIU 74

The Wolfpack Central — Video: NC State DC Tony Gibson making alternate plans

The Wolfpack Central — Video: NC State CB Aydan White has emerged as force

Raleigh News & Observer —‘It’s a mystery.’ NC State football unsure which Louisville quarterback it will face

Raleigh News & Observer —What we learned as NC State basketball overwhelmed FIU to run its record to 3-0

GoPack.com — Pack Dominates FIU, 107-74

GoPack.com — Isaiah Moore Named Jason Witten Collegiate Man of the Year Semifinalist

GoPack.com — Tony Gibson Named Broyles Award Nominee

GoPack.com — Women's Tennis Racks Up Fall National Rankings

GoPack.com — #10 NC State Rounds Out Home Stint with Charlotte

Technician — NC State men’s basketball packs on more talent with 4-star recruit Dennis Parker Jr.

Technician — Tobacco Road arrives at PNC Arena: A brief history of the Governor’s Cup

Technician — NC State wins with triple digit scoring to beat Florida International

Technician — NC State football looks to bounce back against dangerous Cardinals

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