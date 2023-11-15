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Wolfpack newsstand — Nov. 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — HokieHaven.com's Tim Sullivan breaks down Virginia Tech

The Wolfpack Central — Video: NC State CB Shyheim Battle takes pride in shutting down WRs

The Wolfpack Central — Video: NC State WR Keyon Lesane hoping to finish season strong

The Wolfpack Central — Video: NC State's Anthony Carter has solidified left guard

The Wolfpack Central — NC State DL coach Charley Wiles has his own homecoming

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 13

GoPack.com — Tony Gibson Named Broyles Award Nominee

GoPack.com — NC State Continues Home Stand in Wednesday Matchup with Elon

Technician — COLUMN: Breaking down the inequality within NC State Athletics’ social media

Technician — COLUMN: It’s time to start recognizing punters, especially the one at NC State

Technician — Prop bets for NC State football vs. Virginia Tech

Twitter posts of the day

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