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Wolfpack newsstand — Nov. 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 13

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren faces motivated Virginia Tech

The Wolfpack Central — The review: NC State's defense makes Wake Forest look inept

The Wolfpack Central — Three-star CB Jaren Sensabaugh resets recruiting process

Technician — Offensive grades: NC State football vs. Wake Forest

Technician — Defensive grades: NC State football vs. Wake Forest

Technician — NC State Athletics’ week in review: Nov. 6 - Nov. 12

GoPack.com — Joe Shimko Named Semifinalist for Patrick Mannelly Award

GoPack.com — Wilson Named Chuck Bednarik Award Semifinalist

GoPack.com — Saniya Rivers Named NCAA and ACC Player of the Week

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