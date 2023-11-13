The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
Headlines
The Wolfpack Central — Three-star CB Jaren Sensabaugh resets recruiting process
The Wolfpack Central — NC State's Saniya Rivers goes for career-best 33 points in win vs. UConn
The Wolfpack Central — Saniya Rivers and NC State stun No. 2 UConn with 92-81 upset win
The Wolfpack Central — Box score: NC State 92, No. 2 UConn 81
The Wolfpack Central — PFF game grades for NC State at Wake Forest
Charlotte Observer —Propelled by history, classic Reynolds crowd, NC State women upset No. 2 UConn
Charlotte Observer —First look: NC State and Virginia Tech game information, key matchup, betting line
Raleigh News & Observer — NC State women’s basketball stuns UConn, Paige Bueckers. How the Pack handled the Huskies
Raleigh News & Observer — NC State’s Wes Moore praises team, fans following win over UConn
Raleigh News & Observer — NC State women’s basketball upset of No. 2 UConn prompts social media frenzy
Raleigh News & Observer — Photos: N.C. State women’s basketball defeats UConn 92-81
Fayetteville Observer — Here's how NC State stunned No. 2 UConn women's basketball
Fayetteville Observer — Diana Taurasi, Brittney Griner take in UConn vs. NC State after Team USA game at Duke
Fayetteville Observer — ACC Basketball Power Rankings: Who's at the top, bottom of the league?
Technician — A look back at NC State women’s soccer’s 2023 season
Technician — Armstrong’s return, stout defense highlight NC State football’s dominant win in Winston-Salem
Technician — Rivers’ 33 points lift NC State women’s basketball to 92-81 upset victory over No. 2 UConn
Technician — NC State volleyball defeats Hokies, records 20th win of 2023
GoPack.com — Pack Knocks Off #2 UConn Behind Rivers' Career Outing
GoPack.com — Pack Records Win No. 20, Defeat Hokies 3-1
GoPack.com — Armstrong and Strong Defense Lead Pack to Win at Wake Forest
Twitter posts of the day
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