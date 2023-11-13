Advertisement
News More News
ago football Edit

Wolfpack newsstand — Nov. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Three-star CB Jaren Sensabaugh resets recruiting process

The Wolfpack Central — NC State's Saniya Rivers goes for career-best 33 points in win vs. UConn

The Wolfpack Central — Saniya Rivers and NC State stun No. 2 UConn with 92-81 upset win

The Wolfpack Central — Box score: NC State 92, No. 2 UConn 81

The Wolfpack Central — PFF game grades for NC State at Wake Forest

Charlotte Observer —Propelled by history, classic Reynolds crowd, NC State women upset No. 2 UConn

Charlotte Observer —First look: NC State and Virginia Tech game information, key matchup, betting line

Raleigh News & Observer — NC State women’s basketball stuns UConn, Paige Bueckers. How the Pack handled the Huskies

Raleigh News & Observer — NC State’s Wes Moore praises team, fans following win over UConn

Raleigh News & Observer — NC State women’s basketball upset of No. 2 UConn prompts social media frenzy

Raleigh News & Observer — Photos: N.C. State women’s basketball defeats UConn 92-81

Fayetteville Observer — Here's how NC State stunned No. 2 UConn women's basketball

Fayetteville Observer — Diana Taurasi, Brittney Griner take in UConn vs. NC State after Team USA game at Duke

Fayetteville Observer — ACC Basketball Power Rankings: Who's at the top, bottom of the league?

Technician — A look back at NC State women’s soccer’s 2023 season

Technician — Armstrong’s return, stout defense highlight NC State football’s dominant win in Winston-Salem

Technician — Rivers’ 33 points lift NC State women’s basketball to 92-81 upset victory over No. 2 UConn

Technician — NC State volleyball defeats Hokies, records 20th win of 2023

GoPack.com — Pack Knocks Off #2 UConn Behind Rivers' Career Outing

GoPack.com — Pack Records Win No. 20, Defeat Hokies 3-1

GoPack.com — Armstrong and Strong Defense Lead Pack to Win at Wake Forest

Twitter posts of the day

Videos of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram/Threads:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

threads.net/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement