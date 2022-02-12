 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Nov. 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Pittsburgh

The Wolfpack Central — Four-Star Friday features junior Zack Myers

The Wolfpack Central — State of N.C. well-represented in 2024 rankings

The Wolfpack Central — The Run Down

GoPack.com — #6 Wolfpack Advances to ITA Indoor Quarterfinals with 4-2 Win Over #14 Auburn

GoPack.com — Elissa Cunane Named Top 10 Finalist for Lisa Leslie Award

GoPack.com — #4 @PackWrestle Wins Final Four Bouts in 26-9 Win at Pitt

Technician — No. 4 NC State wrestling dominates Pitt late, wins 26-9

Technician — NC State softball begins season with two wins at first day of River City Leadoff

Technician — No. 6 NC State women’s tennis beats No. 14 Auburn 4-2, advances to ITA Indoor quarterfinals

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