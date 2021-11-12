 Headlines and news items from Friday morning for NC State Wolfpack athletics.
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Wolfpack newsstand — Nov. 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Headlines and news items from Friday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — ACC football power rankings

The Wolfpack Central — Junior athlete JT Smith developing strong list

The Wolfpack Central — Scouting Colgate

Fayetteville Observer — Meet the former N.C. State defender who wants to be 'the face of ESPN'

Fayetteville Observer — Payton Wilson discusses injury and considers his future at NC State

GoPack.com — NC State Athletics to Hold Military Appreciation Paper Goods Drive

GoPack.com — Cross Country Postseason to Continue at Southeast Regional

GoPack.com — Wolfpack Set to Host Wofford, Florida, Towson in Preseason WNIT

GoPack.com — Game 10: Wake Forest

GoPack.com — Top-20 ACC Battle: #16 Pack Travels to #12 Wake Forest

Technician — First and Tech Vol. 102, Ep. 5: A marquee showdown at Wake, Leary's national standing

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