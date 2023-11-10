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Wolfpack newsstand — Nov. 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Abilene Christian

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 12

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren guiding team through QB transition

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren explains MJ Morris situation

The Wolfpack Central — DeaconsIllustrated.com's Conor O'Neill breaks down Wake Forest

Charlotte Observer — How to watch or stream online NC State football’s ACC game at Wake Forest on Saturday

Charlotte Observer — NC State coach ‘surprised’ by QB MJ Morris’ decision to redshirt, but ‘honoring’ choice

Fayetteville Observer — NC State football vs. Wake Forest: Scouting report, prediction

GoPack.com — Pack Hosts Abilene Christian Friday Night at PNC Arena

GoPack.com — Wolfpack to Host Sold Out Showdown with #2 UConn

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