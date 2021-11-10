 Media news involving NC State athletics from Wednesday morning.
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Wolfpack newsstand — Nov. 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Media news involving NC State athletics from Wednesday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State faces adversity in season-opening win

The Wolfpack Central — Video: Kevin Keatts gives Manny Bates update, talks Bucknell win

The Wolfpack Central — Box score: NC State 88, Bucknell 70

The Wolfpack Central — Video: NC State players discuss opening night victory

The Wolfpack Central — Wake Forest WR commit Wesley Grimes opens up on recruiting

The Wolfpack Central — Videos: Derrek Pitts Jr., Devon Betty discuss Wake Forest game

The Wolfpack Central — Opposing views — Conor O'Neill on Wake Forest football

The Wolfpack Central — Junior lineman Jamaal Jarrett opening up his recruitment

Raleigh News & Observer — Manny Bates injured his shoulder, but NC State beat Bucknell. What we learned

Raleigh News & Observer — Gamecocks coach Dawn Staley recaps win over NC State

Raleigh News & Observer — NC State coach Wes Moore following loss to top-ranked Gamecocks

Fayetteville Observer — Scouting NC State football's Week 11 opponent, No. 13 Wake Forest

Fayetteville Observer — Which NC football recruits stood out in playoffs' first round?

Fayetteville Observer — Takeaways from No. 1 South Carolina’s win at No. 5 NC State in women’s basketball season opener

Greensboro News-Record — No. 1 South Carolina overpowers N.C. State women, 66-57

GoPack.com — Strong Second Half Effort Sends Pack to Opening Night Win

GoPack.com — #5 NC State Falls to #1 South Carolina 66-57 in Home Opener

GoPack.com — Brown-Turner, Cunane Named to National Player of the Year Watch Lists

GoPack.com — Heavyweight Trephan Named ACC Wrestler of the Week

GoPack.com — Jerricho Cotchery Honored as 2021 ACC Legend

Technician — Strong second half gives Pack men’s basketball opening win over Bucknell

Technician — NFL Pack Pros: Hines’ monster performance leads way for Wolfpack alumni

Technician — Pack women’s soccer set for showdown with No. 23 South Florida in NCAA first round

Technician — NC State football travels to Wake Forest for huge ACC Atlantic showdown

Technician — Zia Cooke cooks Pack, No. 5 women’s basketball falls to No. 1 South Carolina

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