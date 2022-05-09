 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — May 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Freddie Dilione catches attention of ACC, SEC schools

The Wolfpack Central — NC State looking for another assistant basketball coach

GoPack.com — Wolfpack Women's Tennis Punches Ticket to Third-Straight NCAA Sweet 16

GoPack.com — #20 Pack Defeats #19 Middle Tennessee to Advance to Sweet 16

GoPack.com — #Pack9 Splits Sunday Doubleheader With North Carolina

GoPack.com — Pack Geared up for NCAA Tournament

GoPack.com — Late Rally Not Enough Against #3 Florida State

Technician — NC State softball swept by No. 3 FSU in season finale

Technician — NC State baseball drops two of three games to Carolina in hard-fought series

Technician — Strong singles play lifts Wolfpack women’s tennis over Tennessee 4-1 in round two of NCAAs

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