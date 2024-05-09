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Wolfpack newsstand — May 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Nose tackle Chazz Wallace brings critical skillset to Wolfpack

The Wolfpack Central — Akron's K.J. Martin knew picking NC State was easy decision

The Wolfpack Central — Junior safety Tristan Teasdell felt timing had aligned

The Wolfpack Central — NC State lands key piece to secondary

The Wolfpack Central — Junior OL Toby Mealer focused in what he wants

Raleigh News & Observer —Charlotte Hornets name Boston Celtics assistant Charles Lee as new head coach

Raleigh News & Observer —Roy Williams is retired but worries about ‘sad, sad state’ of college sports

Greensboro News-Record — In the NIL landscape, schools are turning to companies to train and manage in-house GMs

Winston-Salem Journal — Adelaide Jernigan of Bishop McGuinness invited to USA Basketball Women's U18 Team Trials

Technician — Leon ties for seventh at NCAA Regional, falls just short at individual bid for NCAA Championship spot

GoPack.com — Pack Set to Compete at ACC Outdoor Championship

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