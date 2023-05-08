Wolfpack newsstand — May 8
The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
Headlines
The Wolfpack Central — Battle For North Carolina gave players chance to shine
Raleigh News & Observer — From NIL to social evolution, women in sports now have more control of their own style
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EYXZlIERvZXJlbiYjMzk7cyBwZXJzb25hbGl0eSBmaXRzIE5DIFN0 YXRlLjxicj48YnI+4oCcTXkgam9iIGlzIHRvIGRvIGV2ZXJ5dGhpbmcgSSBj YW4gdG8gbWFrZSB0aGlzIHRlYW0gYSBjaGFtcGlvbiwmcXVvdDsgaGUgc2Fp ZCBkdXJpbmcgaGlzIGludHJvZHVjdG9yeSBwcmVzc2VyIGluIDIwMTIuPGJy Pjxicj5CdXQgV29sZnBhY2sgZmFucyBzdGlsbCBoYXZlIHlldCB0byBzZWUg YW4gQUNDIHRpdGxlLCB3cml0ZXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9nbXJheW5vcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ21yYXlub3I8 L2E+LiBXaGF0IGdpdmVzPzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9DWXZ0RG9N MDNHIj5odHRwczovL3QuY28vQ1l2dERvTTAzRzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBU aGUgQXRobGV0aWMgKEBUaGVBdGhsZXRpYykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9UaGVBdGhsZXRpYy9zdGF0dXMvMTY1NTU4MTA2NzI5MjY4 ODM5MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgOCwgMjAyMzwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZbSB0aGFua2Z1bCBmb3IgZXZlcnkgc2Nob29sIHRoYXQgaGFz IHJlY3J1aXRlZCBtZSB1cCB0byB0aGlzIHBvaW50IPCfmY/wn4++8J+Srywg SeKAmW0gRG93biB0byBteSBUb3AgOCBzY2hvb2xzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzRnJpZWRtYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFJpdmFsc0ZyaWVkbWFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3JpdmFsc2tlZW5hbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A cml2YWxza2VlbmFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L01vaHJSZWNydWl0aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNb2hyUmVj cnVpdGluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DTUFu ZGVyc29uMjQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDTUFuZGVyc29uMjQ3 PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NXaWx0Zm9uZzI0 Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1dpbHRmb25nMjQ3PC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JpbGx5c2VhbHM0Nz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYmlsbHlzZWFsczQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpbGx5X1Jvc3M1Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQmlsbHlfUm9zczU2PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2NvZHlfY2FydGVyMDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNv ZHlfY2FydGVyMDQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v QnJlbnRfVGVycnk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJyZW50X1RlcnJ5 PC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0pfQ3Jhd2ZvcmQx P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDSl9DcmF3Zm9yZDE8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGhzX2hpZ2hsYW5kZXJzP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoaHNfaGlnaGxhbmRlcnM8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby85RlZjaHkxSGczIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOUZW Y2h5MUhnMzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSb2JieSBNYXJ0aW4gKEBSb2JjYXQy NykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Sb2JjYXQyNy9zdGF0 dXMvMTY1NDQ5MzE2ODcwNjkyMDQ1MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5N YXkgNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDIzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmF0dGxl NE5DP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCYXR0bGU0TkM8L2E+IDE2dSBD aGFtcHMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGVhbUN1cnJ5 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUZWFtQ3Vycnk8L2E+IDE2dTxicj48 YnI+VG9wIFBlcmZvcm1lcnM8YnI+NuKAmTQgRyA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0pvbmFoTGF3cmVuY2VfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBKb25haExhd3JlbmNlXzwvYT4gLSAxOXB0czxicj424oCZMSBHIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamRfYm93ZGVuP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqZF9ib3dkZW48L2E+IC0gMTVwdHM8YnI+NuKAmTgg RiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NKRWdhbWV0aW1lP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDSkVnYW1ldGltZTwvYT4gLSA3cHRzPGJy PjbigJkyIEcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OYXNOZXdr aXJrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOYXNOZXdraXJrPC9hPiAtIDdw dHMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0Z0YU5WaTNBRmIiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9GdGFOVmkzQUZiPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5pY2sgSm9uZXMg KEBDb2FjaEpvbmVzTVBCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NvYWNoSm9uZXNNUEIvc3RhdHVzLzE2NTUzMDgwMzgxNjM2MzYyMjU/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OQ0lTQUEgcGxheW9mZnMgYmVnaW4gdGhpcyB3ZWVrITxicj48YnI+ WW91ciBsYXN0IGNoYW5jZShzKSB0byBzZWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9fQnJhbmRvbkMxMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A X0JyYW5kb25DMTM8L2E+IHBsYXkgbGl2ZSBmb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HQ1NfR3JhY2VCc2JsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBHQ1NfR3JhY2VCc2JsPC9hPi48YnI+PGJyPjUzIFJCSXMgYXMgYSBz b3Bob21vcmU8YnI+NTMgUkJJcyBhcyBhIGp1bmlvcjxicj41MyBSQklzIHJp Z2h0IG5vdyBhcyBhIHNlbmlvcjxicj48YnI+VW5yZWFsIGNvbnNpc3RlbmN5 ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOWdkakJvekg5cCI+aHR0cHM6Ly90 LmNvLzlnZGpCb3pIOXA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSi4gTWlrZSBCbGFrZSAo QEpNQnByZXBzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pNQnBy ZXBzL3N0YXR1cy8xNjU1MzA0MTkwMTc0OTQxMTg2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPk1heSA3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QMiBJIEFNIEhJTSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdHp6bEZT Sm12ayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3R6emxGU0ptdms8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgUDLimqHvuI8gKEBQYXVsTWNuZWlsSnIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUGF1bE1jbmVpbEpyL3N0YXR1cy8xNjU1MjkxOTk0OTM4 MjU3NDA4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSA3LCAyMDIzPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+AIENvdXJ0IDEgKEdvbGQgQ2hhbXBpb25zaGlwKSBTY29yZTxi cj5HYXJuZXIgUm9hZCAzU1NCIDE3dTogNjU8YnI+UGF1bCBNY05laWwgLSAy MXB0czxicj5SYWtlYXNlIFBhc3Ntb3JlIC0gMTdwdHM8YnI+PGJyPkJTQSBT dXByZW1lIDE3dTogNzM8YnI+UGV0ZXIgTW95ZSAtIDIxcHRzPGJyPkpheWxl biBDbGFnZ2V0IC0gMTZwdHM8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1RoZUhvb3BTdGF0ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlSG9vcFN0 YXRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv QmF0dGxlZm9yTkM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNCYXR0bGVmb3JOQzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2dSRFF1 em5oaWEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9nUkRRdXpuaGlhPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEJhdHRsZSBmb3IgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgKEBCYXR0bGU0TkMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmF0dGxlNE5DL3N0YXR1cy8x NjU1MjgyODgyNjcwMTk4Nzg2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSA3 LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DaGFubmluZyBHb29kd2luIGhhZCBjb25zaWRlcmVkIE5DIFN0YXRl OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vakZPZkIxT21jdyI+aHR0cHM6Ly90 LmNvL2pGT2ZCMU9tY3c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50 cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjU1MzA0OTY4MzY5MzE1ODQz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSA3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Videos of the day
Follow on Twitter:
@NCStateRivals or @JaceyZembal
Subscribe for free on YouTube:
For Jacey Zembal or The Wolfpack Central
Like on Facebook:
www.facebook.com/TheWolfpackCentral
Follow on Instagram:
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE