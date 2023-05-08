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Wolfpack newsstand — May 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Battle For North Carolina gave players chance to shine

Raleigh News & Observer — From NIL to social evolution, women in sports now have more control of their own style

GoPack.com — Tuohy Breaks NCAA Record At On Track Fest

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