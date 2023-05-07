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Wolfpack newsstand — May 7

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Battle For North Carolina gave players chance to shine

GoPack.com — #4 NC State Knocks Off #25 Kansas to Advance to Super Regional

GoPack.com — Wolfpack Finishes Season at Pitt

GoPack.com — #Pack9 Pitching Shines in Wolfpack’s Series-Clinching Win at Notre Dame

GoPack.com — Oklahoma defeats No. 25 NC State, 4-2, in 1st round of NCAA tournament

Technician — No. 4 Pack women’s tennis completes 8-0 weekend with sweep over No. 25 Kansas in NCAAs

Technician — NC State baseball closes out essential series win over Notre Dame

Technician — NC State softball finishes season with doubleheader loss to Pitt

Technician — No. 25 NC State men’s tennis suffers season-ending loss to Oklahoma in NCAA first round

Technician — NC State softball falls to Pitt in extra innings

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