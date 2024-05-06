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Wolfpack newsstand — May 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: S Tristan Teasdell

Raleigh News & Observer —NC State softball’s first-year coach wants Wolfpack to be perennial postseason contender

Greensboro News-Record — The HSXTRA 2024 All-Area Boys Basketball Team

Winston-Salem Journal — Adelaide Jernigan, Shamarius Peterkin voted as Journal's Players of the Year

Technician — NC State softball caps off 2024 season with series sweep over Pittsburgh

Technician — No. 20 NC State baseball falls 8-1 in series finale to No. 7 Florida State

Technician — NC State men’s tennis beats UNCW, falls to South Carolina in NCAA Championships

GoPack.com — No. 14 Wolfpack Advances to fifth straight Sweet 16; Beats ODU 4-0

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