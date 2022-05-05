 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
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Wolfpack newsstand — May 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State offers star running back Keyjuan Brown from Atlanta

The Wolfpack Central — NC State jumps in with junior lineman Deandre Duffus

The Wolfpack Central — Zymicah Wilkins off to fast start in prep career

The Wolfpack Central — NC State offers Rivals250 quarterback Jake Merklinger

GoPack.com — Transfer Dusan Mahorcic Joins the Pack

GoPack.com — Pack Concludes Regular Season at Liberty Twilight Qualifier

GoPack.com — Pack Headed to New Haven for NCAA Regional

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