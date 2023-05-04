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Wolfpack newsstand — May 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore center Trent Steinour thriving with Team Curry 16s

The Wolfpack Central — NC State jumps in on 4-star center Peyton Marshall

The Wolfpack Central — Junior guard Jahseem Felton shines at UAA Next event

Raleigh News & Observer —Panthers GM says rookie Chandler Zavala ‘really wanted’ to be drafted by Carolina

Raleigh News & Observer —NC Senate votes to block NIL deals for high school athletes, weaken power of NCHSAA

GoPack.com — Wolfpack Heads North for Final ACC Series

GoPack.com — Wolfpack Wins Four Events At Liberty Twilight Qualifier

GoPack.com — #Pack9 Travels to South Bend for ACC Series at Notre Dame

GoPack.com — Miller, Rajecki, Smith, Shnaider to Represent at NCAA Singles/Doubles Championships

GoPack.com — Pack Headed to Morgan Hill for NCAA Regional

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