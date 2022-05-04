 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — May 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State offers Rivals250 quarterback Jake Merklinger

The Wolfpack Central — NC State continues to be active in transfer portal

The Wolfpack Central — Sophomore four-star TE Martavious Collins covers visits

The Wolfpack Central — Five must-get prospects for East Coast programs

Raleigh News & Observer —Carolina Hurricanes owner, NHL commissioner push for arena upgrades — and it’s about time

Raleigh News & Observer —NC State baseball in ‘playoff mode’ ahead of UNC series, final month of regular season

Raleigh News & Observer —Former NC State forward Kayla Jones waived by Minnesota Lynx ahead of WNBA season

Winston-Salem Journal — 2022 NFL draft superlatives: Best pick, biggest reach, most disappointing class and more

GoPack.com — Daniel, Miller, Rencheli, Rajecki to Compete at NCAA Singles and Doubles Championships

GoPack.com — Wolfpack Women’s 4x1500m Relay Runners Named ACC Track Performers of the Week

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