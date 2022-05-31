 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — May 31

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State's Terquavion Smith to return to Wolfpack

The Wolfpack Central — Cedric Henderson Jr. impressed with NC State

Raleigh News & Observer — After all the red-meat propaganda, NC State now has legit beef with NCAA after baseball snub

Raleigh News & Observer —NCAA baseball tournament field is set. UNC, Wake Forest, ECU schedules; NC State misses cut

Raleigh News & Observer —NC State ‘shocked and disappointed’ it didn’t make NCAA baseball tournament field

Raleigh News & Observer —NC State baseball left out of NCAA Tournament

Fayetteville Observer — 'Shocked and disappointed: NC State AD reacts to NCAA baseball snub

Fayetteville Observer — NC State baseball left out of NCAA Tournament

Fayetteville Observer — Why NC State baseball was snubbed by the NCAA selection committee

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