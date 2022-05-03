 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — May 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Five must-get prospects for East Coast programs

The Wolfpack Central — Dusan Mahorcic excited about new challenges at NC State

The Wolfpack Central — Utah transfer Dusan Mahorcic selects NC State

The Wolfpack Central — Chadlyn Traylor off to winning start

The Wolfpack Central — Video reel: NC State men's basketball highlights

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: Roddy Jones on NC State football this offseason vs UNC last year

Raleigh News & Observer —NC State’s Elissa Cunane, Raina Perez waived by Seattle Storm ahead of WNBA season

Raleigh News & Observer —NC State basketball uses transfer portal to add 6-10 forward Dusan Mahorcic from Utah

Greensboro News-Record — Vikings decline 5th-year option on center Garrett Bradbury

GoPack.com — @PackWrestle Brings in Third Straight Top-5 Recruiting Class

GoPack.com — Wolfpack Women’s Tennis Selected to Host NCAA First and Second Rounds

GoPack.com — #21 Men’s Tennis Selected to Host NCAA Tournament Regional

GoPack.com — Hood, Willadsen Rake In National Weekly Honors

GoPack.com — @PackWrestle Tabbed Top-30 NWCA Scholar All-American Team

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