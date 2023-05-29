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Wolfpack newsstand — May 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Video highlights: Cole Cloer at Josh Level Classic

Charlotte Observer — NCAA baseball tournament pairings: NC State, UNC, Duke among eight ACC teams in field

Charlotte Observer — Charlotte Catholic’s 5-star girls basketball recruit Blanca Thomas is heading to UNC

Fayetteville Observer — NC State baseball a No. 3 seed in NCAA Columbia Regional

GoPack.com — Three Athletes Claim Their Place At Nationals On Final Day Of East Regional

GoPack.com — #Pack9 Selected to NCAA Columbia Regional

Technician — Izquierdo Luque, Wayand earn All-American status, headline Pack men’s tennis at NCAAs

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