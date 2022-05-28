 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — May 28

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore wing Drake Powell has big goals for summer

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer —Seeking spot in ACC baseball tournament title game, NC State faces Pitt in semifinals

Greensboro News-Record — Greensboro, aiming to keep ACC office, wants more men's basketball tournaments, Mayor Nancy Vaughan says

Fayetteville Observer — NC State baseball vs. Pitt in ACC Tournament: Live score updates

Fayetteville Observer — How to watch the 2022 NCAA Baseball Tournament bracket selection show

GoPack.com — Daniel and Miller Advance to Program’s First-Ever NCAA Doubles Final

GoPack.com — Brockman, Murray Qualify to National Championships

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