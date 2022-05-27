 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — May 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Sophomore Blanca Thomas has busy summer planned

The Wolfpack Central — Junior Wesley Tubbs undergoing key changes

The Wolfpack Central — Video: Josh Level Classic Rising Stars game

Raleigh News & Observer —Seeking spot in ACC baseball tournament title game, NC State faces Pitt in semifinals

Raleigh News & Observer —‘I’m a storyteller.’ Tim Stevens reflects on life as N&O sportswriter, preserver of history

Fayetteville Observer — How to watch NC State vs. Pitt baseball in ACC Tournament semifinal

GoPack.com — Quarzo, Hays Punch Tickets to Nationals

GoPack.com — Miller and Daniel Into NCAA Doubles Semifinal

GoPack.com — First Three Kickoff Times Announced by ACC

GoPack.com — #Pack9 Prepped For ACC Championship Semifinal Matchup With Pitt

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