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Wolfpack newsstand — May 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Scouting video: Jaeden Mustaf battles elite guards

The Wolfpack Central — Video highlights: Markus Kerr at Josh Level Classic

The Wolfpack Central — Coveted junior tackle Deryc Plazz sets verbal commitment date

The Wolfpack Central — No. 2-ranked David Sanders excited about future possibilities

The Wolfpack Central — Video highlights: Jarin Stevenson at Josh Level Classic

Raleigh News & Observer —NC State basketball looking good amid coach Kevin Keatts’ repeat roster rebuild

Raleigh News & Observer —NC State baseball falls to Miami in ACC Tournament pool play, must now await NCAA fate

Greensboro News-Record — Sean Payton: Russell Wilson 'looks good and looks sharp'

GoPack.com — Wolfpack Falls to No. 11 Miami to Conclude Pool Play at ACC Tournament

GoPack.com — Wayand, Izquierdo Luque named All-Americans at NCAA championships

GoPack.com — Four Athletes Earn A Spot At Nationals On Day Two Of NCAA East Regional

GoPack.com — Sebastian Vecchio Named Associate Head Coach for Wolfpack Women’s Soccer

Technician — NC State baseball falls short against Miami, eliminated from ACC Tournament

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