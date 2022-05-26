 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
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Wolfpack newsstand — May 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore Sarah Strong taking success in stride

The Wolfpack Central — NC State reaches out to junior Mayar Wol

The Wolfpack Central — Four-star LB Grant Godfrey planning big visits

Raleigh News & Observer —Entering next season, NC State basketball coach Kevin Keatts expects to have critics

Raleigh News & Observer —NC State baseball beats Miami in ACC baseball tournament, advances to semifinals

Fayetteville Observer — NC State's Cory Durden offers a glimpse of life for athletes with kids

GoPack.com — Rencheli Punches Ticket to NCAA Singles Quarterfinals, Daniel and Miller Advance in Doubles

GoPack.com — Brockman, Murray Advance on First Day of NCAA East Regionals

GoPack.com — Men’s Tennis Achieves Program-High Final ITA Ranking at No. 18

GoPack.com — Wolfpack Women's Tennis Earns No. 6 Final Ranking to Tie Program Best

GoPack.com — White Breaks Program Home Run Record, #Pack9 Advances To ACC Championship Semis

Technician — Tommy White breaks NC State home run record as Wolfpack advances to ACC Championship semifinal

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