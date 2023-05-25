The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ccm9rZSBteSBwZXJzb25hbCByZWNvcmQgZm9yIHRoZSAxMDAgbWV0
ZXIgIGFuZCBTY2hvb2xzIHJlY29yZCBhcyB3ZWxsISAxMC41NSAxMDAgbWV0
ZXIgZGFzaCB0aW1lISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NQ
QUxpb25zU3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDUEFMaW9uc1Nw
b3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUEFGb290
YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ1BBRm9vdGJhbGw8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNFQ19SZWNydWl0aW5nP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOQ0VDX1JlY3J1aXRpbmc8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZDF3ZXN0bmFzaHZpbGxlP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBkMXdlc3RuYXNodmlsbGU8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby96akJOeXpzVmpUIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vempC
Tnl6c1ZqVDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBPbmRyZSBldmFucyDinJ4g4q2Q77iP
4q2Q77iP4q2Q77iP4q2Q77iPIChAT25kcmVFdmFucykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9PbmRyZUV2YW5zL3N0YXR1cy8xNjYxNzIwNTQx
MDc2NTQ5NjM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyNSwgMjAyMzwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OYyBTdGF0ZSBvZmZlcmVkISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
YWw1M2pFYnBDVCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2FsNTNqRWJwQ1Q8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgTWlrZSBXaWxsaWFtcyAoQE1pa2U0a2spIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlrZTRray9zdGF0dXMvMTY2MTQyOTI3ODEw
ODUxNjM1Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjQsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcyBleHBlY3RlZCwgdGhlIEFDQyBhcHByb3ZlcyBuZXcgcmV2ZW51
ZSBkaXN0cmlidXRpb24gbW9kZWwgd2l0aCBzdWNjZXNzIGluY2VudGl2ZXMu
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9URkVDUmpqdms0Ij5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vVEZFQ1JqanZrNDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSb3NzIERlbGxlbmdl
ciAoQFJvc3NEZWxsZW5nZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUm9zc0RlbGxlbmdlci9zdGF0dXMvMTY2MTQxMTI5NzQ0NTkzNzE2Nz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QZXl0b24gU2NvdHQgaGFkIGNvbnNpZGVyZWQgTkMgU3RhdGU6IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wbThQcFp5azhWIj5odHRwczovL3QuY28v
cG04UHBaeWs4VjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwg
KEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NjE0Mjc0MjUzNTg1MjAzMjA/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHdpbGwgYmUgYW5ub3VuY2luZyBteSBjb21taXRtZW50IG9uIE1h
eSAyOXRoIGF0IDEycG0hITwvcD4mbWRhc2g7IEJsYW5jYSBUaG9tYXMgKEBi
bGFuY2F0aG9tYXMzNCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9i
bGFuY2F0aG9tYXMzNC9zdGF0dXMvMTY2MTUxMjI2NjMzODk3NTc0NT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE