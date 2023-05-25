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Wolfpack newsstand — May 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — No. 2-ranked David Sanders excited about future possibilities

The Wolfpack Central — Video highlights: Jarin Stevenson at Josh Level Classic

The Wolfpack Central — Sophomore transfers hoping to jump-start careers

The Wolfpack Central — Yohance Connor brings intensity, production

The Wolfpack Central — Sophomore Zion Collins poised for big summer

The Wolfpack Central — Video highlights: Jahseem Felton at Josh Level Classic

Raleigh News & Observer — No. 11 Miami will leap into semifinal of ACC tourney with win over NC State. Here’s how

GoPack.com — Murray, Gaynor Advance To Quarterfinal Round On First Night Of NCAA East Regional

GoPack.com — Rajecki Advances to Quarterfinals, Earns All-America Status

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