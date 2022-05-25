 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — May 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State reaches out to junior Mayar Wol

The Wolfpack Central — Four-star LB Grant Godfrey planning big visits

The Wolfpack Central — Linebacker Stanquan Clark locks in NC State official visit

The Wolfpack Central — Top performances over years at Josh Level Classic

The Wolfpack Central — Video: Freddie Dilione wins MVP at Josh Level Classic

Fayetteville Observer — NC State's Elliot Avent: Team did 'enough' to be in NCAA Tournament

Fayetteville Observer — NC State baseball: Wolfpack downs Wake Forest in ACC Tournament

Fayetteville Observer — Wake Forest baseball coach ruled out of ACC tourney game vs. NC State

GoPack.com — Pack Prepped for NCAA East Regional Competition

GoPack.com — #Pack9 Earns Revenge Over Demon Deacons In ACC Championship Play

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