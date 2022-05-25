Wolfpack newsstand — May 25

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WaWRlbyBoaWdobGlnaHRzIG9mIGVhY2ggcGxheWVyIGluIHRoZSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZUpMQ2xhc3NpYz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlSkxDbGFzc2ljPC9hPiBmcm9tIFNhdHVy
ZGF5IChhbmQgcGxlYXNlIHN1YnNjcmliZSk6IDxicj48YnI+8J+Tve+4jzog
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1dtMnZibE9udVgiPmh0dHBzOi8vdC5j
by9XbTJ2YmxPbnVYPC9hPi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21EY2ZG
NmJXS1YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tRGNmRjZiV0tWPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEphY2V5IFplbWJhbCAoQEphY2V5WmVtYmFsKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2V5WmVtYmFsL3N0YXR1cy8xNTI5MjMxMTIx
NTc3MjM0NDMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyNCwgMjAyMjwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTkMgU3RhdGUgZGlyZWN0b3Igb2Ygb3BlcmF0aW9ucyBh
bmQgVU5DVyBhc3Npc3RhbnQgY29hY2g6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9ZRU9YYWZ6d3pKIj5odHRwczovL3QuY28vWUVPWGFmend6SjwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3Rh
dHVzLzE1Mjk0NDkxNTIxMTA3OTY4MDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
TWF5IDI1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj42LzYgZnJvbSA1NS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9EYW5Pcm5lcktpY2tpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERhbk9y
bmVyS2lja2luZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9I
b3VnaEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIb3VnaEZCPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvZG9rcD9zcmM9aGFz
aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2Rva3A8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ncm91bmQ/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNncm91bmQ8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9vZmZzZWFzb24/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNvZmZzZWFzb248L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XZUk5UFRDN3BkIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vV2VJOVBUQzdwZDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOb2xhbiBIYXVzZXIgKEBu
b2xhbmhhdXNlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ub2xh
bmhhdXNlci9zdGF0dXMvMTUyOTIzNTk1Njk4NDg1NjU3Nj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BYnNvbHV0ZWx5IFNNT0tFRC4g8J+UpTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BQ0NCQVNFP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQUNDQkFTRTwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVCYXNlYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5ATkNTdGF0ZUJhc2ViYWxsPC9hPiB8IPCfj4bwn4+G8J+PhiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28valp4REdXQlYzQiI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL2paeERHV0JWM0I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQUNDIEJhc2ViYWxsIChA
QUNDQmFzZWJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUND
QmFzZWJhbGwvc3RhdHVzLzE1MjkyMTc0MzgwMjU1MDI3MjE/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub3AgMTAgZHJvcHBpbmcgc29vbvCfkYDwn5GA8J+RgDwvcD4mbWRh
c2g7IEtldmluIENvbmNlcGNpb24gKEBLY3RoZWtpZDIpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2N0aGVraWQyL3N0YXR1cy8xNTI5MTgyOTQ1
MDEzMTEyODM4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyNCwgMjAyMjwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE