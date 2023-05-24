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Wolfpack newsstand — May 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore Zion Collins poised for big summer

The Wolfpack Central — Video highlights: Jahseem Felton at Josh Level Classic

The Wolfpack Central — Southern Jam Fest: Top 10 performers

The Wolfpack Central — Freshman Ekene Ogboko brimming with updside

The Wolfpack Central — Nnamdi Ogboko seeing his dreams come true

The Wolfpack Central — Scouting video: Adelaide Jernigan has double-double

Charlotte Observer — ACC Now podcast: Making sense of the ACC spring meetings, and the ACC’s so-called demise

Charlotte Observer — UNC, NC State pound their way to important ACC baseball tournament wins

Fayetteville Observer — Making the case for 4 ACC schools to join SEC, as realignment rekindles

GoPack.com — Start of NCAA doubles play in Orlando postponed

GoPack.com — Pack Set To Begin Regional Action In Jacksonville

GoPack.com — #Pack9 Outlasts Duke 8-7 in Extra-Inning Thriller

Technician — NC State baseball survives Duke’s comeback, wins 11-inning thriller in ACC Tournament

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