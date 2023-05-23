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Wolfpack newsstand — May 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Nnamdi Ogboko seeing his dreams come true

The Wolfpack Central — Scouting video: Adelaide Jernigan has double-double

GoPack.com — Cozart, Groover III Earn All-ACC Honors, Three Named to All-Freshman Team

GoPack.com — Izquierdo Luque falls in opening round of NCAA singles championship

GoPack.com — Jacob Cozart Named Dick Howser Trophy Semifinalist

GoPack.com — Wolfpack Opens ACC Championship Play Tuesday in Durham

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