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Wolfpack newsstand — May 22

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior Jonathan Paylor medals in three individual events

The Wolfpack Central — Southern Jam Fest: Rakease Passmore taking things slow

Raleigh News & Observer — UNC women’s tennis avenges only loss of season, beats rival NC State for national title

GoPack.com — Whitaker, Peebles Earn Final ACC Player of the Week Honors

GoPack.com — #Pack9 Earns No. 9 Seed in ACC Championship, Opens Tournament Tuesday Night Against Duke

GoPack.com — Wolfpack Women's Golf Wraps Up NCAA Championships Run

GoPack.com — NCAA singles, doubles championships start Monday in Orlando

GoPack.com — Women’s Tennis Falls After Long Battle to UNC in National Championship

Technician — NC State baseball sweeps Pitt, clinches ninth seed in ACC tournament

Technician — Carolina strikes back: No. 1 UNC beats No. 4 Pack women’s tennis in NCAA Championship final

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