The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5J4oCZbSBleHRyZW1lbHkgZ3JhdGVmdWwgdG8gcmVjZWl2ZSBhbiBv
ZmZlciBmcm9tIE5DIFN0YXRlISBUaGFuayB5b3UgdG8gQ29hY2ggS2VhdHRz
LCBDb2FjaCBOZWxzb24sIGFuZCB0aGUgZW50aXJlIGNvYWNoaW5nIHN0YWZm
IGZvciB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9u
OXJTMkcxTjUwIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbjlyUzJHMU41MDwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBSeWRlciBGcm9zdCAoQFJ5ZGVyRnJvc3Q3KSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1J5ZGVyRnJvc3Q3L3N0YXR1cy8xNzkyNzI2
ODY1NzQyMDc4MTE1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyMSwgMjAy
NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDI1IDbigJk2IFcgUnlkZXIgRnJvc3QgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUnlkZXJGcm9zdDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QFJ5ZGVyRnJvc3Q3PC9hPikgaXMgcGlja2luZyB1cCBzb21lIG1ham9y
IGF0dGVudGlvbi4gPGJyPjxicj5IZeKAmXMgcmVjZWl2ZWQgb2ZmZXJzIGZy
b20gU3lyYWN1c2UsIE5lYnJhc2thLCBNaW5uZXNvdGEsIFdha2UgRm9yZXN0
LCBOQyBTdGF0ZSwgVmlyZ2luaWEgVGVjaCAmYW1wOyBHZW9yZ2lhIFRlY2gg
YWxsIHdpdGhpbiB0aGUgcGFzdCAyNCBob3Vyc/CflKXwn5OIIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlkZGxlc2V4TWFnaWM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pZGRsZXNleE1hZ2ljPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vTTZZeU03WDBrWiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL002WXlNN1gw
a1o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSGF5ZGVuIFNoZWx0b24gKEBOZXh0VXBIYXlk
ZW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTmV4dFVwSGF5ZGVu
L3N0YXR1cy8xNzkyODk0MzM1ODQ5MDE3NjIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk1heSAyMSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBOQyBTdGF0
ZSEhIEFsbCBnbG9yeSB0byBHb2TinJ3vuI8hISA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1RyYWluaW5nTXZtP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBUcmFpbmluZ012bTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9UZWFtTG9hZGVkQkJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRlYW1M
b2FkZWRCQmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9I
aWdobGFuZF9Ib29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASGlnaGxhbmRf
SG9vcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby83UmM0VGpXbjJ2Ij5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vN1JjNFRqV24ydjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOYXRl
IChATmF0ZUFtZW50MTUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
TmF0ZUFtZW50MTUvc3RhdHVzLzE3OTI2NjQ5Mzk2MTU2NjI1MzQ/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDIwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NYWtlIGl0IEZPVVIgQWxsLUFDQyBzZWxlY3Rpb25zIGZvciB0aGUg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1BhY2s5P3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFjazk8L2E+IPCf
jJ88YnI+PGJyPuKAoiBKYWNvYiBDb3phcnQgKEZpcnN0IFRlYW0pPGJyPuKA
oiBBbGVjIE1ha2FyZXdpY3ogKFNlY29uZCBUZWFtKTxicj7igKIgU2FtIEhp
Z2hmaWxsIChUaGlyZCBUZWFtKTxicj7igKIgR2FycmV0dCBQZW5uaW5ndG9u
IChUaGlyZCBUZWFtKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vc3VsRm5QbVQx
NiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3N1bEZuUG1UMTY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
I1BhY2s5IOKavu+4jyAoQE5DU3RhdGVCYXNlYmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlQmFzZWJhbGwvc3RhdHVzLzE3OTI2
MTYzNjA3MjU0MjYyNTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDIwLCAy
MDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE