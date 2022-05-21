 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — May 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Josh Level Classic preview

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer —What NC State’s Terquavion Smith, Dereon Seabron had to say about NBA draft decisions

GoPack.com — Wolfpack Women’s Basketball Inks Transfer Sophomore Saniya Rivers

GoPack.com — NC State Ends Record-Setting Season in NCAA Championships Quarterfinal

Technician — Pack women’s tennis falls short of heroic comeback against Duke in quarterfinal round of NCAAs

Technician — NC State baseball falls off late again, Wake Forest clinches series

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