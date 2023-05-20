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Wolfpack newsstand — May 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

UGA Sports — No. 1 punter Drew Miller commits to Georgia

Winston-Salem Journal — Teel: ACC reports record revenue and distributions for 2021-22

GoPack.com — Wolfpack Women’s Tennis Beats Stanford to Earn Program’s First National Title Match Berth

GoPack.com — #Pack9 Secures Series Win, ACC Tournament Spot in 17-8 Victory Over Pitt

GoPack.com — Sixteen Athletes Qualify For NCAA East Regional

GoPack.com — #PackPro Patrick Bailey Earns Major League Call-Up

GoPack.com — Bukilic Signs Pro Contract in South Korea

Technician — Late surge powers NC State baseball past Pitt and into ACC Tournament

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