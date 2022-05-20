 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — May 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Saniya Rivers finds new home at NC State

The Wolfpack Central — Former prep superstar Saniya Rivers transferring to NC State

The Wolfpack Central — Sophomore kicker Nolan Hauser among best in country

The Wolfpack Central — Recruitment heating up for junior running back Kendrick Raphael

Raleigh News & Observer —Excited about ‘new energy’ at NC State, Keatts watches Pack players at NBA combine

Raleigh News & Observer —NC State uses transfer portal to add Saniya Rivers from national champion Gamecocks

Greensboro News-Record — Josh Level Classic returns Saturday

Wilmington Star-News — Rivers to continue career at NC State: Former Wilmington standout transferring from South Carolina

GoPack.com — White Breaks ACC Freshman Home Run Record In #Pack9’s Series Opener With Wake Forest

GoPack.com — Tommy White Named Dick Howser Trophy Semifinalist

GoPack.com — Transfer DJ Burns Joins the Pack

GoPack.com — #PackMentality Pop-Ins Podcast: Ep. 95 - WTT Preview & Redshirt Report

Technician — NC State baseball falters late, drops game one of final series 8-2

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