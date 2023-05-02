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Wolfpack newsstand — May 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Jahki Howard, Austin Swartz shine at Nike EYBL No. 2

The Wolfpack Central — The Run Down — Under Armour version

GoPack.com — Transfer Mohamed Diarra Joins the Pack

GoPack.com — Wolfpack Concludes Homestand Against North Carolina A&T

GoPack.com — NC State will open NCAA Tournament versus Oklahoma

GoPack.com — Wolfpack Selected to Host First/Second Rounds of NCAA Championships

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