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Wolfpack newsstand — May 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting video: Jahki Howard surging this spring

The Wolfpack Central — Junior LB Justin Logan locks in official visit to NC State

The Wolfpack Central — Scouting videos: Austin Swartz becoming hot recruiting priority

Raleigh News & Observer —NC State basketball standout Terquavion Smith has ‘a feel’ for 2023 NBA Draft Combine

GoPack.com — Natalie Armbruester Wins Elite 90 Award for NCAA Division I Women's Golf Championship

GoPack.com — #4 Wolfpack Advances to NCAA Final Four

GoPack.com — #Pack9 Concludes Home Slate With Series Against Pitt

GoPack.com — NC State Headed to Scottsdale for NCAA Championships Action

Technician — No. 4 Pack women’s tennis storms the Cyclones with thrilling comeback in NCAA quarterfinals

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