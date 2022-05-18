 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — May 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Guard Eddy Pierre-Louis happy to receive NC State offer

The Wolfpack Central — Scouting video: Guard Freddie Dilione lights up John Wall Invite

The Wolfpack Central — Video: Tosin Babalade vs. DL at RCS Philadelphia

The Wolfpack Central — Three-star Florida DB Kerry Brown eyeing return trip to NC State

The Wolfpack Central — NC State jumps in with star left tackle Tosin Babalade

Raleigh News & Observer —As NIL debate continues, ACC looks to navigate ‘turbulent’ future for college sports

GoPack.com — #Pack9 Downs UNCG, 20-2

Technician — NC State baseball mercy rules UNC-Greensboro 20-2

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