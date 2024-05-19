The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZXRzIGRvIGl0IE5jIFN0YXRl4oC877iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vY29hY2h3aWxlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AY29hY2h3aWxlczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RhdGVDb2Fj
aEQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTW9oclJlY3J1
aXRpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1vaHJSZWNydWl0aW5nPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc1dhcmRsYXc/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc1dhcmRsYXc8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9wYWNrZm9vdGJhbGw/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNwYWNrZm9vdGJh
bGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9QUW4wQUNZZDhUIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vUFFuMEFDWWQ4VDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNeWthaOKA
nU1pa2XigJ1OZXd0b24gKEBNeWthaE5ld3RvbjEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTXlrYWhOZXd0b24xL3N0YXR1cy8xNzkxODY3MzE3
MDMyMzA4NzQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxOCwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QcmV0dHkgaW1wcmVzc2l2ZSBob21lIHNlcmllcyBzd2VlcCBmb3Ig
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlQmFzZWJhbGw/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5DU3RhdGVCYXNlYmFsbDwvYT4gb3Zl
ciBXYWtlIEZvcmVzdC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL1BhY2s5P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jUGFjazk8L2E+IHNob3VsZCBiZSBhbiBhYnNvbHV0ZSBsb2NrIHRvIGJl
IGEgVG9wIDE2IGluIG15IGJvb2suIFdha2UsIG9uIHRoZSBvdGhlciBoYW5k
LCBoYXMgYSB0b24gb2Ygd29yayB0byBkbyBpbiBDaGFybG90dGUgdG8gaG9z
dCBhdCAxNS0xNSBpbiBsZWFndWUgZ29pbmcgaW4uPC9wPiZtZGFzaDsgS2Vu
ZGFsbCBSb2dlcnMgKEBLZW5kYWxsUm9nZXJzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0tlbmRhbGxSb2dlcnMvc3RhdHVzLzE3OTE5NTk5Nzc1
MDM5Nzc1ODU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDE4LCAyMDI0PC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZ+t8J2fri/wnZ+t8J2frjxicj48YnI+VGhlIGZpZWxkIGlzIPCd
mIDwnZey8J2YgSBmb3IgdGhlIDIwMjQgQUNDIEJhc2ViYWxsIENoYW1waW9u
c2hpcCE8YnI+PGJyPvCfjp/vuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3A3
YWhGTkw5dksiPmh0dHBzOi8vdC5jby9wN2FoRk5MOXZLPC9hPjxicj7wn4+G
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SQ2VJblNMTjRhIj5odHRwczovL3Qu
Y28vUkNlSW5TTE40YTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3hSTjln
YzJEbWciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS94Uk45Z2MyRG1nPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEFDQyBCYXNlYmFsbCAoQEFDQ0Jhc2ViYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FDQ0Jhc2ViYWxsL3N0YXR1cy8xNzkxOTM2ODA0
NDE5MTU4MDczP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxOCwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdCBmaXJzdCB3ZWVrIGJhY2sg8J+QuiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vd3RjWENPRHhXeCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3d0Y1hDT0R4
V3g8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnJlb24gUGFzcyAoQGJyZW9uMXBhc3MpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYnJlb24xcGFzcy9zdGF0dXMv
MTc5MTg2ODE1MjAzODUwNjYyNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkg
MTgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gcm9tIHllc3RlcmRheeKAmXMgQWxsLUFDQywgd2UgdGFsa2VkIHdp
dGggTkMgU3RhdGUgUkIgSm9yZGFuIFdhdGVycyBhYm91dCBoaXMgdHJhbnNm
ZXIgZnJvbSBEdWtlLCBoaXMgcGxhbnMgdG8gZ28gZmlzaGluZyB3aXRoIERh
dmUgRG9lcmVuLCBhbmQgd2hhdCBoZeKAmWxsIGRvIFdIRU4gKG5vdCBpZikg
dGhlIFBhY2sgd2luIHRoZSBBQ0PigKYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L3VJUE1YUHZBcGgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS91SVBNWFB2QXBoPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IPCfkqvwn4Ww77iP4pmI77iP8J+GlCAoQEFEYXZpZEhhbGVK
b2ludCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BRGF2aWRIYWxl
Sm9pbnQvc3RhdHVzLzE3NzgyMDEyOTA0ODI1OTQyNTM/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTAsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE