 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — May 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Four-star soph Jonathan Paylor has big weekend

The Wolfpack Central — Junior tackle Obadiah Obasuyi visits NC State, gets new offer

Raleigh News & Observer —In football-first world of college athletics, where does that leave ACC basketball?

Raleigh News & Observer —NC State basketball roster takes shape. Could Terquavion Smith, Dereon Seabron return?

GoPack.com — @PackWrestle Redshirt Report

GoPack.com — #Pack9 Suffers Sunday Setback

Technician — Pack baseball takes two of three on the road at Duke

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