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Wolfpack newsstand — May 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Defensive lineman Makhi Williams-Lee intrigued by NC State

The Wolfpack Central — Michael Farley Jr. learning about various colleges

The Wolfpack Central — Expectations have exploded for soph QB Faizon Brandon

The Wolfpack Central — Quarterback Mason Holtzclaw building recruiting process

Charlotte Observer — Amid ACC turmoil, commissioner Jim Phillips remains ‘optimistic,’ and vows to fight

Charlotte Observer — Kickoff time for NC State football’s Duke’s Mayo Classic showdown with Tennessee revealed

Charlotte Observer — He entered transfer portal to leave NC State basketball for new school. Now he’s returning

Charlotte Observer — ACC spring meetings continue: Making sense of UNC trustees, Charlie Baker’s appearance

Fayetteville Observer — NC State basketball to play in premier 2025 early-season tournament

Winston-Salem Journal — ACC members Virginia, NC State schedule non-conference football series

GoPack.com — NC State Adds Power 5 Opponent to Future Schedule

GoPack.com — NC State to Play in 2025 Maui Invitational

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