 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — May 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Video: Full version of NC State's spring game

GoPack.com — Bush, Tuohy Win Individual Titles on Final Day of ACC Championships

GoPack.com — NC State Women's Tennis Elite Eight Bound for Second-Straight Year

GoPack.com — #Pack9 Clinches Series With 13-5 Win Over Duke

GoPack.com — #20 Wolfpack Concludes Season in Sweet 16

Technician — Tuohy and Bush’s first-place finishes headline ACC Championships for Pack track and field

Technician — Pack women’s tennis crushes Cal 4-0, advances to quarterfinal of NCAAs

Technician — No. 20 Wolfpack men’s tennis suffers season-ending defeat to No. 1 TCU

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