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Wolfpack newsstand — May 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Respect My Decision Podcast: Interview with new analyst John Garcia Jr.

GoPack.com — Wolfpack Falls 9-3 in Game Two at North Carolina

GoPack.com — Women's Tennis Super Regional Start Time Moved Up

GoPack.com — NC State Takes Home Individual Title, School Record On Second Day Of ACC Outdoor Championships

GoPack.com — Start time for ACC championships moved up two hours

Technician — NC State baseball trounced by UNC as Tar Heels clinch series

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