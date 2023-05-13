The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby93eUE3d3h5aURWIj5o
dHRwczovL3QuY28vd3lBN3d4eWlEVjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NTcyMTE3Njk5
ODk4Njk1Njg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDEzLCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ET0Y3M0tUTkx1Ij5o
dHRwczovL3QuY28vRE9GNzNLVE5MdTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NTcyMTAzNjYx
NzcyODgxOTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDEzLCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSBoYWQgYSBncmVhdCBkYXkgYXQgTkMgU3RhdGUuICBUaGFuayB5
b3UgQ29hY2hlcyBhbmQgc3RhZmYhIPCfkLo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0t5bGVBbHR1bmVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBL
eWxlQWx0dW5lcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D
b2FjaFFfX18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoUV9fXzwvYT48
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoMko/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoMko8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3Rh
dGVDb2FjaEQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9STW1neEk2bVN0
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vUk1tZ3hJNm1TdDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBU
b255IEFsdHVuZXIgIChAdGFsdHVuZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS90YWx0dW5lL3N0YXR1cy8xNjU3MTIwNDY2MDQ4NTQ4ODY0P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgMjAyMyBKb3NoIExldmVsIENsYXNzaWMgd2lsbCBmZWF0dXJl
IDTirZDvuI8gSmFoc2VlbSBGZWx0b24hIDxicj48YnI+SmFoc2VlbSBpcyBh
IFRvcCAx77iP4oOjMO+4j+KDozDvuI/ig6MgUGxheWVyIGluIHRoZSBuYXRp
b24gYW5kIGhvbGRzIG9mZmVycyBmcm9tIE5DIFN0YXRlLCBXZXN0IFZpcmdp
bmlhLCBUZXhhcyBUZWNoIGFuZCBtYW55IG90aGVyIEhpZ2ggTWFqb3IgUHJv
Z3JhbXMhPGJyPjxicj5Db21lIGNoZWNrIGhpbSBvdXQgTWF5IDIwdGghIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9HMDI5UzloUnlEIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vRzAyOVM5aFJ5RDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb3NoIExldmVsIENsYXNz
aWMgKEBUaGVKTENsYXNzaWMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vVGhlSkxDbGFzc2ljL3N0YXR1cy8xNjU3MDc1NDIxNTc2Mjk4NTE3P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE